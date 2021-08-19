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В РФ создали экспортную версию комплекса разведки "Пенициллин"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" создан в экспортном варианте, идет его продвижение на рынок, сообщила госкорпорация "Ростех".

Комплекс будет впервые представлен на форуме "Армия 2021".

"Пенициллин" успешно прошел госиспытания и уже поставляется в российскую армию. Совместно с Рособоронэкспортом мы сейчас ведем переговоры с несколькими потенциальными зарубежными заказчиками, в том числе из числа эксплуатантов станций радиотехнической разведки "Пост-3М". В рамках форума мы планируем провести несколько презентаций комплекса и продемонстрировать его работу", - сообщил генеральный директор Концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") Вячеслав Михеев, чьи слова привели в пресс-службе "Ростеха"

Согласно сообщению, "Пенициллин" в зависимости от исполнения комплекса может обнаруживать цели на расстоянии до 38 км, минимальное время развертывания в боевое положение – 20 минут.

"В отличие от большинства подобных систем "Пенициллин" обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд", - сообщил индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в подмосковном парке "Патриот",

Ростех

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