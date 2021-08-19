"Ростех" покажет на форуме "Армия-2021" 50 новейших образцов боевой техники

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Предприятия государственной корпорации "Ростех" покажут на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" 50 новейших образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщил замгендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов.

"Всего покажем более чем тысячи экспонатов, в том числе 50 новейших образцов", - сказал Леликов на брифинге для иностранных военных атташе, который провело в четверг Министерство обороны РФ.

Среди новинок, которые "Ростех" представит на форуме, он назвал, в частности, самолет Су-57Э – экспортную модификацию новейшего российского истребителя.

"Впервые покажем несколько новинок в области стрелковых вооружений. Например, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с укороченным стволом. Также состоится премьера АК-12 СП – автомата, созданного специально для спецназа", - сказал Леликов.

"Росэлектроника", продолжил он, впервые демонстрирует экспортный вариант автоматизированного комплекса разведки "Пенициллин". "Благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, эта техника позволяет с высокой точностью определять огневые позиции артиллерийских орудий противника и одновременно корректировать огонь своей артиллерии", - отметил Леликов.

"НПО СПЛАВ" представит на "Армии" инженерную систему дистанционного минирования, предназначенную для поражения живой силы противника, расположенной как на открытой местности, так и в фортификационных сооружениях, сообщил Леликов.

По его словам, "ОПК" продемонстрирует модуль разведки и управления на гусеничном шасси предназначенный для управления огнем боевых машин зенитной батареи ближней дальности.

В линейке боеприпасов будут показаны новые управляемые противотанковые ракеты. Дальность их полета составляет 10 километров. Также добавлена возможность запуска ракет с вертолетной техники, сообщил Леликов.

"Отдельно отмечаем разработки в области беспилотной техники", - подчеркнул он.

Например, "Вертолеты России" представят беспилотник вертолетного типа БАС-200 взлетной массой до 200 кг. Он может летать со скоростью до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 кг. Областей для его применения – множество: это и мониторинг местности, доставка грузов, выполнение поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Кстати, сейчас с применением этого БЛА мы запускаем пилотный проект с "Почтой России" по доставке грузов в труднодоступных районах, сказал Леликов.

При этом он отметил, что, "несмотря на санкции и непростую геополитическую ситуацию интерес к вооружениям, производимым предприятиями "Ростеха", а это самолеты, вертолеты, средства ПВО, бронетехника, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы и многое другое - продолжает оставаться высоким".