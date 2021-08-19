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Ульяновская колония пожаловалась на заключенных прокурорам

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Заместитель прокурора Ульяновской области Максим Гришин провел личный прием осужденных исправительной колонии №2 после жалобы руководства учреждения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Встреча была проведена после сообщения "о порче имущества осужденными и применении насилия к сотруднику исправительного учреждения".

"По поступившим обращениям организовано проведение проверок", - говорится в сообщении прокуратуры.

На фотографиях с территории колонии, которые распространила прокуратура после осмотра, видно, что повреждено ограждение из колючей проволоки.

Комментарием пресс-службы УФСИН региона по ситуации" "Интерфакс" пока не располагает.

ФСИН Ульяновская область ИК-2

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