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Несколько заключенных ульяновской ИК-10 отказались подчиняться сотрудникам колонии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Несколько осужденных колонии №10 строгого режима в Ульяновской области препятствовали действиям администрации учреждения, проводится проверка. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по региону в четверг.

"Ряд осужденных препятствовал проведению режимных обыскных мероприятий в ИК-10. На законные требования сотрудников исправительной колонии прекратить противоправные действия, осужденные ответили категорическим отказом", - говорится в ответе на запрос агентства.

На место выезжало руководство и сотрудники регионального ФСИН.

"С осужденными была проведена разъяснительная работа. Физическая сила и специальные средства в отношении них не применялись", - отметили в пресс-службе.

Учреждение работает в штатном режиме.

Ранее в местных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о беспорядке в ИК-10 якобы после действий сотрудников колонии.

Это не первый инцидент в исправительных учреждениях Ульяновской области за последнее время.

Накануне сообщалось, что 12 осужденных исправительной колонии №2 в письменной форме заявили об отказе от приема пищи в связи с недовольством режимом содержания. Проверку проводит прокуратура региона.

Ульяновская область ФСИН ИК-10

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