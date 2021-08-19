Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Экс-полицейского в Мурманске заподозрили в афере с изъятым автомобилем

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бывший замначальника отдела полиции №2 УМВД по Мурманску арестован на два месяца по подозрению в махинациях с изъятым автомобилем, сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, в 2016 году его подчиненный, участковый уполномоченный, изъял автомобиль Toyota Hilux и поместил его на полицейскую стоянку. В 2020 году "указанный сотрудник полиции вступил в преступный сговор со знакомым мурманчанином", чтобы похитить эту машину.

В документы о ее изъятии вписали, что она была бесхозной, вставив заявление гражданского лица, датированное 2016 годом. После этого соучастник сотрудника полиции обратился в суд с заявлением об обращении автомобиля в свою собственность.

"Довести свой преступный умысел до конца мужчинам не удалось по не зависящим от них обстоятельствам, данный факт выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Мурманской области", - говорится в пресс-релизе.

После этого следователи СК вместе с оперативниками УФСБ долго работали, чтобы установить причастность к афере кого-либо из руководства отдела полиции №2. По делу допросили много свидетелей, провели обыски и "значительный комплекс судебных экспертиз, в том числе почерковедческих".

В результате был задержан 42-летний бывший заместитель начальника отдела. В УМВД Мурманской области сообщили, что его уволили из полиции в 2020 году.

Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору).

В августе 2020 года в СК сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении бывшего мурманского участкового за попытку присвоить Toyota Hilux со спецстоянки. Следователи тогда оценили этот автомобиль примерно в 1,2 млн рублей.

Мурманск МВД СКР ФСБ Toyota Hilux

Новости

Что произошло за день: четверг, 19 августа

Мосгорсуд подтвердил приговор американцу Спектору по делу экс-помощницы Дворковича

Мосгорсуд подтвердил приговор американцу Спектору по делу экс-помощницы Дворковича

МИД РФ связал вопрос запрета "Талибана" в РФ с будущими шагами талибов

Больше месячной нормы осадков выпало в Симферополе за пару часов

CNN сообщил о возможной подготовке РФ к испытанию ракеты "Буревестник"

Дело Baring Vostok

Защита Калви и Дельпаля обжаловала приговор по делу Baring Vostok

Защита Калви и Дельпаля обжаловала приговор по делу Baring Vostok

МИД назвал условие для продления визы журналистке BBC

Россия предложила самолеты для вывоза афганских беженцев в другие страны

Россия предложила самолеты для вывоза афганских беженцев в другие страны

Россия готовит вывоз граждан РФ из Афганистана

Россия готовит вывоз граждан РФ из Афганистана

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');