Экс-полицейского в Мурманске заподозрили в афере с изъятым автомобилем

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бывший замначальника отдела полиции №2 УМВД по Мурманску арестован на два месяца по подозрению в махинациях с изъятым автомобилем, сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, в 2016 году его подчиненный, участковый уполномоченный, изъял автомобиль Toyota Hilux и поместил его на полицейскую стоянку. В 2020 году "указанный сотрудник полиции вступил в преступный сговор со знакомым мурманчанином", чтобы похитить эту машину.

В документы о ее изъятии вписали, что она была бесхозной, вставив заявление гражданского лица, датированное 2016 годом. После этого соучастник сотрудника полиции обратился в суд с заявлением об обращении автомобиля в свою собственность.

"Довести свой преступный умысел до конца мужчинам не удалось по не зависящим от них обстоятельствам, данный факт выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Мурманской области", - говорится в пресс-релизе.

После этого следователи СК вместе с оперативниками УФСБ долго работали, чтобы установить причастность к афере кого-либо из руководства отдела полиции №2. По делу допросили много свидетелей, провели обыски и "значительный комплекс судебных экспертиз, в том числе почерковедческих".

В результате был задержан 42-летний бывший заместитель начальника отдела. В УМВД Мурманской области сообщили, что его уволили из полиции в 2020 году.

Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору).

В августе 2020 года в СК сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении бывшего мурманского участкового за попытку присвоить Toyota Hilux со спецстоянки. Следователи тогда оценили этот автомобиль примерно в 1,2 млн рублей.