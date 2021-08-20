В ЗАТО Саров тушат очаги возгорания, перекинувшиеся из Мордовского заповедника

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Огонь с территории Мордовского заповедника, где с 3 августа тушат лесной пожар, в ночь на пятницу распространился на территорию ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Саров, сообщается в аккаунте Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в соцсети "Вконтакте".

"Несколько очагов возгорания в периметре города. Основные работы развернуты в районе 3-го завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне", - говорится в сообщении пресс-службы РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Идет наращивание сил и средств: работают два пожарных поезда, подключена авиация: Ил-76 Росгвардии и вертолет Ми-8".

К бригадам Спецуправления федеральной противопожарной службы №4 МЧС России (город Саров) от МЧС направлена дополнительная группировка из 32 человек и 22 единиц техники. Прибывает подвижный пункт управления губернатора Нижегородской области.

Накануне власти ЗАТО Саров (Нижегородская область) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с пожаром в природном заповеднике Мордовии, который граничит с городом.

Аналогичные меры по режиму из-за угрозы перехода огня предпринимались в Сарове 7 августа и были отменены 13 августа.

ЗАТО Саров расположен к северу от Мордовского природного заповедника, на территории которого с 3 августа тушат низовой пожар. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, наличие валежника, образовавшегося после природных пожаров 2010 года, и неблагоприятные метеорологические условия.