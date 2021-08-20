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Огонь из Мордовского заповедника зашел на ж/д пути, приостановив движение поездов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Руководство РЖД приняло решение о приостановке железнодорожного сообщения на участке Саров-Арзамас в Нижегородской области в связи с крупным лесным пожаром, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в пятницу.

"Поезд в Москву временно отравляется с жд станции Арзамас-1. 19 августа произошло возгорание в районе поселка Стеклянный под Первомайском. Огонь прошел вдоль автомобильной дороги и зашел на железнодорожные пути. Руководством РЖД было принято решение о приостановке жд сообщения на участке Саров-Арзамас. Из Арзамаса поезд следует по расписанию", - говорится в сообщении.

В РоссииВ ЗАТО Саров тушат очаги возгорания, перекинувшиеся из Мордовского заповедникаЧитать подробнее

Накануне пассажиров следовавшего по этому направлению поезда оперативно пересадили на автобус и доставили в Арзамас, утром пассажиров поезда Москва-Берещино встретили в Арзамасе и также доставили автобусом в Саров.

"Такая логистика будет продолжена до стабилизации обстановки. Автобусы отправляются от жд вокзала в Сарове в 21:00. Проезд для пассажиров поезда бесплатный", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что "дорога в сторону 1-КПП закрыта, также перекрыто движение на Протяжку (озеро Протяжное - ИФ)".

"За ночь ситуация стабилизирована силами Росгвардии. На данный момент к тушению очагов привлечены три пожарных поезда, работают три вертолета Ми-8, самолет Ил-76. Общее количество привлеченных к тушению пожара сил составляет 1071 человек и 64 единицы техники", - сообщает пресс-служба РФЯЦ.

Низовой пожар возник на территории Мордовского природного заповедника 3 августа. Ликвидации возгорания мешают труднодоступность местности, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, и неблагоприятные метеорологические условия. По последним данным, огнем пройдено около 6 га, еще 50 - активно горит.

К северу от заповедника расположен закрытый город Саров Нижегородской области, где из-за ситуации с пожаром в четверг вечером был введен режим ЧС.

Нижегородская область РЖД

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