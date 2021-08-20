Семь детей отравились в бассейне в Тольятти

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Автозаводского района Тольятти (Самарская область) проводит проверку по факту отравления в бассейне семерых детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Дети в возрасте от семи до четырнадцати лет пожаловались на ухудшение самочувствия после посещения бассейна в рамках празднования дня рождения.

По предварительным данным, причиной недомогания стало ингаляционное отравление неизвестным веществом.

В настоящее время состояние детей удовлетворительное. По факту отравления проводится проверка.