В Тольятти возбудили уголовное дело после отравления детей в бассейне

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после отравления семерых детей в бассейне в Тольятти (Самарская область) 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба СКР РФ.

"Лабораторное исследование образцов воды плавательного бассейна показало, что вода с поверхности бассейна не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по ряду показателей, в том числе установлено превышение остаточного связанного хлора более чем в три раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время состояние всех отравившихся детей удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.

Между тем, прокуратура Самарской области сообщает, что намерена через суд добиваться приостановки работы оздоровительного комплекса.

По факту отравления детей прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении по статье 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ и статье 6.4 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатация общественных помещений) КоАП РФ.

Как сообщалось, в Тольятти 19 августа семеро детей в возрасте от 7 до 14 лет пожаловались на ухудшение самочувствия после посещения бассейна во время празднования дня рождения.

По предварительным данным, причиной недомогания стало ингаляционное отравление неизвестным веществом.