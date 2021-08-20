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В Калужской области задержали сбежавшего из колонии заключенного

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Калужские полицейские совместно с сотрудниками управления федеральной службы исполнения наказания задержали сбежавшего в начале августа заключенного. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД региона.

Мужчина сбежал из колонии-поселения №6 и был объявлен в федеральный розыск.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).

Как уточняет пресс-служба регионального управления ФСИН, сбежавший заключенный был задержан через две недели после побега в Малоярославце благодаря в том числе помощи неравнодушных граждан.

Калуга ФСИН

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