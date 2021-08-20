В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении в лесах режима чрезвычайной ситуации регионального характера.

Указ размещен на сайте главы республики в пятницу.

"Документ направлен на безопасность граждан в целях защиты населения и территорий населенных пунктов, расположенных на территории республики, от лесных пожаров, а также предотвращения возможных человеческих жертв, ущерба здоровью и нарушений условий жизнедеятельности людей", - говорится в сообщении.

Зоной ЧС считаются территории Медведевского и Звениговского районов региона.

Согласно указу, главам этих районов рекомендовано задействовать все силы и средства, чтобы не допустить перехода пожара на населенные пункты.

Кроме того, установлен запрет на посещение лесов на двух этих территориях, за исключением техники, задействованной в охране леса и тушении пожара.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы Медведевского района, существует угроза распространения лесного пожара на поселок Студенка, Сосновый Бор и другие близлежащие населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и находящиеся в пятикилометровой зоне от кромки горения.

Также создается угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района республики.

В Марий Эл с 19 августа тушат крупный пожар в лесном массиве Медведевского района. Из-за возгорания была объявлена эвакуация поселка Сосновый бор, откуда вывезли отдыхающих из санатория. Позднее сильные порывы ветра вновь раздули пламя, и огонь, изменив направление, подступил к населенному пункту Студенка, где уничтожил несколько построек пилорамы и баню. Затем еще из одного поселка Шап были эвакуированы отдыхающие из детского лагеря и санаториях, в их числе десятки детей. В тушении задействованы два вертолета от МЧС РФ и Минобороны РФ.

В связи с крупным пожаром частично ограничено движение по федеральной дороге "Вятка", объезд участка составит около 90 км.

Предварительная площадь пожара, по данным ГУ МЧС региона, составляет около 600 га.