Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Жители Чувашии почувствовали гарь от пожаров из соседней Марий Эл

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В единые диспетчерские службы Чувашии поступают звонки с жалобами на запах гари и дыма в воздухе, сообщается на сайте госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В сообщении поясняется, что эта ситуация сложилась из-за лесных пожаров в республике Марий Эл после изменения направления ветра в сторону Чувашии. Число поступивших обращений не уточняется.

Комитет рекомендует без острой необходимости на улицу не выходить, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Ранее сообщалось, что въезд на территорию чебоксарского Заволжья был ограничен из-за пожаров в соседней Марий Эл. Все базы отдыха, Левобережный пляж прекратили работу, пассажирские речные перевозки по этому направлению приостановлены.

Пожар в лесном массиве Медведевского района Марий Эл тушат с 19 августа. По последним данным, активно горит 54 га. В связи с пожаром в лесах Марий Эл введен режим ЧС.

Лесные пожары в России

10
Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Чувашия Марий Эл

Новости по теме

Новости

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

"Эльгауголь" попросила гарантии на вывоз угля на период прокладки ж/д ветки до Охотского моря

Танк "Армата" не пойдет на экспорт, пока его не получит российская армия

Танк "Армата" не пойдет на экспорт, пока его не получит российская армия

Башкирский экс-прокурор получил восемь лет колонии за взятку

Прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего красноярцев "плаксивым сбродом"

Прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего красноярцев "плаксивым сбродом"

Оперштаб Якутии заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами

В Нижегородской области и Мордовии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Что произошло за день: понедельник, 23 августа

СПЧ подготовит предложения по поправкам к закону об иноагентах

СПЧ подготовит предложения по поправкам к закону об иноагентах

МВД рекомендовало мигрантам урегулировать правовой статус в РФ до 30 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');