Жители Чувашии почувствовали гарь от пожаров из соседней Марий Эл

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В единые диспетчерские службы Чувашии поступают звонки с жалобами на запах гари и дыма в воздухе, сообщается на сайте госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В сообщении поясняется, что эта ситуация сложилась из-за лесных пожаров в республике Марий Эл после изменения направления ветра в сторону Чувашии. Число поступивших обращений не уточняется.

Комитет рекомендует без острой необходимости на улицу не выходить, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Ранее сообщалось, что въезд на территорию чебоксарского Заволжья был ограничен из-за пожаров в соседней Марий Эл. Все базы отдыха, Левобережный пляж прекратили работу, пассажирские речные перевозки по этому направлению приостановлены.

Пожар в лесном массиве Медведевского района Марий Эл тушат с 19 августа. По последним данным, активно горит 54 га. В связи с пожаром в лесах Марий Эл введен режим ЧС.