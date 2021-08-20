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Женщина погибла в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Сальском районе Ростовской области микроавтобус столкнулся с легковой машиной, погибла женщина, травмы получили еще десять человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Столкновение произошло во второй половине дня на 8-м километре дороги Сальск-Яшалта. По предварительным данным ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением, на мокрой дороге зацепил правую обочину и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью".

Госпитализация потребовалась 11 человекам, среди которых 11-летний ребенок, сообщили ранее в управлении.

ГИБДД Ростовская область Сальск Яшалта

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