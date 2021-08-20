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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Рогозин заявил о готовности Самары бросить вызов команде SpaceX

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе посещения "Ракетно-космического центра "РКЦ "Прогресс" (Самара) отметил высокий уровень подготовки кадров для космической отрасли в Самарском университете и в Самаре в целом, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых ученых, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи (...) И, если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара", - приводятся в сообщении слова Рогозина.

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров особо отметил сотрудничество корпорации и региона в рамках Научно-образовательного центра "Инженерия будущего", а также обратил внимание на перспективы развития "РКЦ "Прогресс".

Так, по мнению главы "Роскосмоса", такого количества заказов на самарском заводе не было на протяжении последних 50 лет.

РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества) - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке и производству ракет-носителей среднего класса. На предприятии производят ракеты "Союз" и разрабатывают космические аппараты дистанционного зондирования Земли.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Самара РКЦ Прогресс

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