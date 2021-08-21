Минздрав Бурятии подтвердил побег семи осужденных из психбольницы

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В министерстве здравоохранения Бурятии подтвердили, что из республиканской психиатрической больницы сбежали семеро мужчин, осужденных на принудительное лечение.

"Из психоневрологического диспансера сбежало семеро осужденных. Во время подготовки к побегу они напали на санитара. Госпитализация пострадавшему не потребовалась", - сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель ведомства.

Ранее о побеге семерых осужденных из республиканской психиатрической больницы в Бурятии рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

О происшествии также сообщал глава республики Алексей Цыденов, но, по его данным, из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии сбежали пять осужденных, проходивших принудительное лечение.