Разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени "Союза-2.1б"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb, ранее стартовавшей с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета оторвалась от стартового стола в 01:13 мск, она несет 34 спутника OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета. В 01:22 мск разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени ракеты.

В следующие четыре часа космические аппараты будут отделяться от "Фрегата".

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Предстоящий пуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите Земли до 288 единиц.