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Разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени "Союза-2.1б"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb, ранее стартовавшей с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета оторвалась от стартового стола в 01:13 мск, она несет 34 спутника OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета. В 01:22 мск разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени ракеты.

В следующие четыре часа космические аппараты будут отделяться от "Фрегата".

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Предстоящий пуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите Земли до 288 единиц.

OneWeb "Союз-2.1б" Роскосмос

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