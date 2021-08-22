Сергей Плуготаренко рассказал о пользе хакатонов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин встретился с кандидатами в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия". Встреча прошла в воскресенье 22 августа в Музее Победы на Поклонной горе. Среди участников встречи — представители федеральной "пятерки" списка и новые кандидаты.

Во встрече принял участие директор РАЭК, член Центрального штаба ОНФ, руководитель конкурсов "Цифровой Прорыв" и "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" Сергей Плуготаренко. В своем выступлении Плуготаренко отметил важность проекта "Цифровой прорыв" и проекта "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" в решении проблемы кадрового голода.

"Нам нужно 500 тысяч ИТ-специалистов в год. И здесь на помощь приходит отрасль, возникают собственные проекты, когда отрасль умеет сама готовить, находить, удерживать специалистов. Государство не создает им альтернативу, а поддерживает. Так случилось с проектами, за которые я особенно горд, потому что я к ним причастен. Это Всероссийский конкурс для ИТ-специалистов "Цифровой прорыв", который проводит АНО "Россия – Страна Возможностей", и которым я руковожу уже второй год. Новый проект, запущенный в этом году: "Хакатоны и лекции по Искусственному интеллекту", за 4 года пройдет 200 мероприятий российского и международного масштаба. Это важно и правильно, когда инициативы от бизнеса поддерживаются государством, — отметил Плуготаренко. – Если эти меры будут реализованы – мы как минимум справимся с кадровым голодом, обеспечим российскую экономику крутыми цифровыми специалистами до 2025-2030 года, и будем готовы к новым вызовам. Россия сможет быть в топ-5 мировых ИТ-держав. А специалистам будет очень комфортно и перспективно жить и работать в России".

Владимир Путин поддержал идеи, высказанные Сергеем Плуготаренко, и выразил уверенность, что эти инициативы будут востребованы, все планы и проекты будут реализованы.

"Вы знаете, что мы приняли ряд очень серьезных решений в сфере налогообложения, в выплатах в социальные фонды для того, чтобы поддержать высокотехнологичные отрасли нашей экономики. И будем делать это дальше, настраивая всю систему таким образом, как Вы правильно сейчас сказали, чтобы и отрасль развивалась, и чтобы людям здесь было интересно работать, и они не тянулись бы куда-то на сторону, а реализовывали все свои лучшие качества в нашей стране", — отметил Владимир Путин.