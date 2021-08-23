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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Президент ФИАС допустил, что Россия потеряла великого самбиста в лице Путина

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Владимир Путин в молодости подавал серьезные надежды в самбо и мог стать великим спортсменом, заявил журналистам бывший спарринг-партнер президента, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

"Владимир Владимирович - человек разносторонний, кроме борьбы он увлекается горными лыжами, хоккеем. Но начинали мы вместе в самбо, так как тогда еще в СССР не было дзюдо. Он был очень разносторонним, технически грамотным борцом, правильно выстраивал схватку тактически, но самое главное, как и у любого спортсмена, у него была сила воли", - сказал Шестаков.

"Он выступал на соревнованиях показывал достаточно высокие результаты, но на каком-то этапе принял решение учиться, поступил на юридический факультет в университет и, возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но страна нашла великого президента", - добавил он.

Шестаков напомнил, что Путин - почетный президент Международной федерации самбо.

ФИАС Василий Шестаков Владимир Путин

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