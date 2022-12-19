В России 16 ноября будет отмечаться День самбо

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин установил 16 ноября Днем самбо.

"В целях популяризации и развития самбо постановляю: установить День самбо и отмечать его 16 ноября", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин занимается восточными единоборствами с детства, он является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств.

Кроме того, глава государства имеет черный пояс по каратэ.