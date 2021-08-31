Оленевод неделю шел пешком в полицию сознаваться в тройном убийстве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Охотском районе Хабаровского края оленевод неделю пешком шел в полицию, чтобы сознаться в совершении тройного убийства, следует из сообщения регионального СК.

По словам задержанного, ранее в августе он на оленеводческой ферме застрелил из ружья знакомого во время пьяной ссоры, а также двух женщин, находившихся на ферме.

Идти с повинной в полицию ему пришлось пешком. Он сдался полицейским в поселке Охотск. Следствие попросит суд о его аресте.

"На место происшествия, находящееся в лесной местности на значительном удалении от населенных пунктов, выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК.