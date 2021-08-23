Петербургского муниципального депутата исключили из ЕР после ареста за взятку

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Депутат петербургского муниципалитета Волковское Александр Савченков исключен из "Единой России" после ареста по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии в понедельник.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, в минувшую субботу Фрунзенский районный суд города до 19 октября арестовал Савченкова по обвинению в получении взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, муниципальный депутат и заместитель главы администрации муниципального образования Волковское, имя которого в пресс-службе не уточнили, вымогали у сотрудников администрации взятку за общее покровительство по службе. Савченков был задержан в ночь на 20 августа на Пражской улице после получения взятки в размере 366 тыс. рублей.

В "Единой России" "Интерфаксу" уточнили, что в деле фигурирует имя заместителя главы местной администрации Никиты Махова. Его членство в партии приостановлено.

"Соответствующие решения (о членстве Савченкова и Махова - ИФ) были приняты на заседании местного политического совета "Единой России" по месту учета", - сообщили в "Единой России".

В феврале 2020 года региональному отделению "Единой России" уже приходилось сообщать об исключении муниципального депутата из своих рядов в связи с уголовным делом. Тогда речь шла о главе округа Введенский Олеге Калядине, в квартире которого обнаружили подпольное казино.