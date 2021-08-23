Прокуроры нашли нарушения у красноярской компании после гибели трех рабочих в коллекторе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка выявила нарушения в компании "Эко-Восток", три сотрудника которой насмерть отравились газом в июне при промывке илового коллектора в Бородине. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Проверяющие выяснили, что работодатель не обеспечил рабочих средствами индивидуальной защиты, на предприятии не оценивали условия на рабочих местах, не были подготовлены программы первичного инструктажа на рабочем месте, инструкции по охране труда, рабочих не информировали о мерах по охране труда. Также на предприятии были обнаружены другие "многочисленные нарушения трудового законодательства".

Руководителю "Эко-Востока" внесено прокурорское представление.

В июне на очистных сооружениях в Бородине отравились газом четверо рабочих, трое погибли.

По факту краевое управление Роспотребнадзора провело санэпидрасследование и выявило многочисленные нарушения. В частности, в производственных помещениях не оказалось приточно-вытяжной вентиляции, которая бы выводила газ. Также там не наладили контроль за содержанием опасных веществ в воздухе. После проверок в отношении компании и ее руководителей возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3, ст. 6.4 КоАП РФ о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований.