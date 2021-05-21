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Мэрия Таганрога признала гибель десяти рабочих на очистных сооружениях

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Администрация Таганрога подтвердила гибель десяти рабочих в результате аварии на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Чиновники добавили, что госпитализированы еще восемь человек.

Ранее в мэрии подтверждали гибель четверых, а источники "Интерфакса" говорили, что найдены тела десяти погибших, а 11-го продолжают искать. Сколько всего человек было в коллекторе, источники не знают.

Затем в управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что тела десяти погибших подняты на поверхность из коллектора и поисковые работы продолжаются.

Погибли и пострадали сотрудники МУП "Управление Водоканал" Таганрога. Сообщалось, что они отравились. Сигнал в МЧС об инциденте поступил в 10:30 в пятницу. На место выехали представители всех экстренных служб и газодымной защиты.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев решил поехать в Таганрог.

"В результате работы на глубине восемь метров на очистных сооружениях произошел прорыв метана", - сказал он и добавил, что из восьми пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, шестеро - в реанимации.

В связи с отравлением рабочих СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Таганрог Ростовская область СКР МЧС Водоканал Дмитриадовка Василий Голубев

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