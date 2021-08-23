Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Российский газ к октябрю начнет поставляться по южному направлению в Венгрию

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Начало закачки российского газа по южному направлению в Венгрию намечено на октябрь, сообщили в МИД РФ.

ЭкономикаРоссийский газ в Румынию пошел через "Турецкий поток", минуя УкраинуЧитать подробнее

"Венгерские партнеры настроены на практическое начало закачки российского газа по южному направлению в соответствии с плановыми сроками - к октябрю", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как сообщалось, газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония. С 1 января 2021 года газ по "Турецкому потоку" начала получать Сербия.

Россия Венгрия МИД РФ Турецкий поток

Новости по теме

Новости

Профсоюз попросил "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов

Профсоюз попросил "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам

Прокуроры нашли нарушения у красноярской компании после гибели трех рабочих в коллекторе

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ ряд зарубежных религиозных организаций

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ ряд зарубежных религиозных организаций

Красноярское Минэкологии назвало возможные причины массовой гибели оленей

Красноярское Минэкологии назвало возможные причины массовой гибели оленей

Путин сообщил о строительстве четырех новых российских подлодок

Путин сообщил о строительстве четырех новых российских подлодок

Жителя томского села посадили на цепь из-за долга

Кремль заявил, что в РФ не будут повышать налоги из-за обещанных пенсионерам выплат

Пандемия коронавируса

Документы на регистрацию лекарства от COVID-19 "МИР-19" отправят в сентябре

Документы на регистрацию лекарства от COVID-19 "МИР-19" отправят в сентябре

В Думе оценили расходы на анонсированные Путиным выплаты военным и пенсионерам

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');