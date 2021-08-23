Российский газ к октябрю начнет поставляться по южному направлению в Венгрию

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Начало закачки российского газа по южному направлению в Венгрию намечено на октябрь, сообщили в МИД РФ.

"Венгерские партнеры настроены на практическое начало закачки российского газа по южному направлению в соответствии с плановыми сроками - к октябрю", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как сообщалось, газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония. С 1 января 2021 года газ по "Турецкому потоку" начала получать Сербия.