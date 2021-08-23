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Порядка 20 тыс. жителей Ставрополья остались без света из-за дождя

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение, нарушенное вечером в понедельник в Ставропольском крае из-за непогоды, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Отмечается, что в Предгорном округе из-за обильных дождей произошло аварийное отключение электроэнергии у около 20 тыс. человек. В зоне отключения находятся шесть населенных пунктов: хутор Урожайный, поселок Свободы, село Новоблагодарное, село Сунжа-Ворошиловка, село Винсады, станица Ессентукская.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Тем временем краевое управление ГИБДД рекомендует водителям отказаться от поездок в сторону Кавказских Минеральных Вод и Георгиевского округа, где идет проливной дождь.

"Непогода снова обрушилась на регион Кавказских Минеральных Вод. Ливневые осадки наблюдаются в Пятигорске, Железноводске и близлежащих населенных пунктах. Госавтоинспекции рекомендует отложить поездки до более благоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что из-за сильного дождя в Пятигорске подтоплены некоторые улицы. Осадки добрались и до Георгиевского округа.

Ставропольский край

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