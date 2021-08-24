Ребенок сломал позвоночник на батуте в Новосибирской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Новосибирского района организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних после того, как девятилетняя девочка на батуте сломала позвоночник, сообщает прокуратура региона.

"В травматологии ей поставили диагноз "компрессионный перелом позвонка". При этом администрация спорткомплекса за безопасностью детей не проследила", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на территории СК "Армада".

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.