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В Петербурге задержали четырех участников массовой драки мигрантов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Драка между гражданами Узбекистана и Таджикистана произошла в Красносельском районе Петербурга, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Конфликт с участием 25 приезжих случился вечером 22 августа у дома на Красносельском шоссе.

"В драке пострадал гражданин Узбекистана. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали с ножевым ранением груди", - сказал собеседник агентства.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Хулиганство" (часть 2 статьи 111, часть 2 статьи 213 УК РФ). По данным источника, задержаны трое граждан Узбекистана и гражданин России со среднеазиатским происхождением.

Кроме того, ранее в полицию были доставлены 14 граждан Узбекистана и Таджикистана, которые, предположительно, были участниками драки. В отношении части из них составлены протоколы о нарушении режима пребывания в России (статья 18.8 КоАП РФ) и назначены штрафы по 500 рублей.

Петербург

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