В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении избивших пациентку психбольницы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью в отношении двоих сотрудников Ярославской областной психиатрической больницы, сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по региону.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

По факту произошедшего также возбуждено дело по ч. 1 ст. 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь).

Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой два человека в форме Ярославской областной психиатрической больницы затаскивают в лифт женщину, при этом она сопротивляется и кричит. Мужчины силой удерживают женщину и избивают.

Оба сотрудника уже уволены из больницы.