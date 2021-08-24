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Цифровую платформу для перевозок зерна возглавил выходец из телекома Кондратов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Директором ГК Smartseeds - цифровой платформы для перевозок зерна в России, более 75% акций которой принадлежат "Деметра-Холдингу", - стал Антон Кондратов, бывший вице-президент по развитию массового рынка "Вымпелкома". Об этом сообщила пресс-служба группы.

В Smartseeds он сосредоточится на стратегическом развитии логистической платформы, формировании сервисной экосистемы вокруг продукта и повышении операционной эффективности компании. Его главными задачами станут завоевание лидирующих позиций в сфере грузоперевозок на сельскохозяйственном рынке, интеграция и взаимодействие активов "Деметра-Холдинг" с платформой Smartseeds.

С 2007 по 2013 год Кондратов работал на руководящих позициях в периметре компании "Скай Линк". В 2013 году он стал директором коммерческого департамента мобильного бизнеса макрорегиона "Москва" ПАО "Ростелеком". В 2014-2017 годах он работал в Tele2, где занимал должности директора CDMA бизнеса, директора Иркутского филиала и коммерческого директора Московского макрорегиона. В 2020 году перешел на руководящую позицию в "Вымпелком", где отвечал за работу на массовом рынке.

Сервис Smartseeds работает по принципу "Uber для зернового рынка", с его помощью можно заказывать перевозки, бронировать время разгрузки на зерновых терминалах, отслеживать перемещение грузов. Платформа осуществляет полный цикл организации перевозки: страхование груза, проведение и контроль всех платежей, ведение бухгалтерского учета и электронного документооборота.

"Деметра-Холдинг" объединяет трейдинговые и инфраструктурные компании на рынке зерна в России.

ВТБ Деметра-Холдинг Smartseeds Антон Кондратов

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