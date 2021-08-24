Путин заявил о планах индексации пенсий в 2022 г. выше уровня инфляции

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пенсии всех россиян в 2022 году будут проиндексированы на уровне выше инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Выплаты в размере 10 тыс. рублей будут проведены именно всем пенсионерам - и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно", - сказал Путин во вторник на пленарном заседании съезда "Единой России", на котором будет принята народная программа партии.

"На будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции - именно так, как мы и делаем ежегодно, как договорились уже несколько лет назад", - также заявил президент.