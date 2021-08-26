В Минтруда назвали сроки выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Единовременную выплату в 10 тысяч рублей в соответствии с недавним указом президента до конца следующей недели (8 сентября) получат 30,7 млн пенсионеров, у которых есть банковская карта, сообщил министр труда Антон Котяков.

Еще 12,7 млн пенсионеров, которые получают пенсию по почте, начнут получать эти деньги с 3 сентября "вместе с соответствующей пенсией", добавил министр.

Всего, по данным Минтруда, выплату получат 43 млн человек. Эти деньги не будут учитываться при оценке доходов семьи и не повлияют на получение мер соцподдержки, заверил чиновник.

"Еще раз подчеркну, что данную выплату получат получатели страховой пенсии по старости, это как работающие, так и не работающие пенсионеры, получат пожилые люди, которые получают на сегодняшний день социальную пенсию, граждане с инвалидностью и другие пенсионеры", - отметил Котяков.

22 августа президент Владимир Путин предложил выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - по 15 тысяч, поскольку накопления людей "съедает" инфляция и им нужно помочь. 24 августа он подписал указы о разовых выплатах по 10 тысяч рублей пенсионерам. Из этой выплаты не могут быть сделаны удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, говорится в указах.