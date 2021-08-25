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В Иркутске в сквере металлическая сфера упала на голову ребенку

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Иркутске четырехлетняя девочка получила травму головы из-за того, что в сквере на нее упала декоративная металлическая сфера на постаменте. В пресс-службе областного управления СКР по региону "Интерфаксу" уточнили, что ребенок находится в больнице, в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у девочки черепно-мозговую травму. В больнице ей сделали операцию, говорится в пресс-релизе СК.

Несчастный случай произошел 24 августа в сквере "Россия" в микрорайоне Ново-Ленино. По факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст. 293 УК).

Следователи выяснили, что конструкцию со сферой установили в сквере в 2016 году и не закрепили как следует.

Региональная прокуратура сообщила, что взяла расследование уголовного дела на контроль. Прокуратура Ленинского района Иркутска проверит работу чиновников органов местного самоуправления.

Мэр Иркутска Руслан Болотов пообещал разобраться в причинах случившегося, принять меры, чтобы такое больше не повторилось и помочь семье пострадавшей девочке.

Иркутск СКР Руслан Болотов прокуратура Иркутской области

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