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По делу о падении декоративной сферы на девочку задержали чиновницу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Иркутске сотрудницу мэрии задержали по уголовному делу о падении декоративной металлической сферы в сквере на голову четырехлетней девочки, сообщили в СК. Ранее следствие выяснило, что сфера на постаменте была установлена в 2016 году, но ее не закрепили.

Следователи выяснили, что замначальника департамента городской среды - начальник отдела благоустройства городской администрации - должна была уведомить муниципальное учреждение "Городская среда" о дальнейшем обслуживании территории сквера и установленной конструкции, но не сделала этого. В результате ее халатности наступили тяжкие последствия, говорится в пресс-релизе СК.

Меру пресечения задержанной еще не выбрали.

24 августа днем в сквере "Россия" микрорайона Ново-Ленино на 4-летнюю девочку упала металлическая конструкция в виде сферы на постаменте. Девочка получила черепно-мозговую травму с обильным кровоизлиянием, ей потребовалась операция.

По факту расследуется уголовное дело о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.293 УК).

Иркутск СКР МКУ Городская среда

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