Омичка получила срок за многомиллионную аферу 18-летней давности

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Суд в Омске признал местную жительницу виновной в мошенничестве на 500 млн тенге, совершенном в 2003 году в Казахстане, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду.

Суд установил, что фигурантка дела в 2003 году устроилась на работу по поддельному удостоверению ведущим казначеем управления казначейства Астаны (тогдашнее название столицы Казахстана Нур-Султан - ИФ), а затем, воспользовавшись полномочиями по подготовке счетов к оплате, похитила деньги в сумме 500 млн тенге, говорится в сообщении.

Из расчета официального курса валют Центробанка России на момент хищения украденная сумма эквивалентна более 103 млн рублей.

Деньги были перечислены с бюджетного счета комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Казахстана под видом оплаты работ по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов.

После этого она по поддельному удостоверению личности на имя руководителя управления казначейства Астаны сняла со счета организации 187 млн тенге (38,9 млн руб.), "которые разделила со своими двумя соучастниками, позднее осужденными за данные деяния", говорится в пресс-релизе.

Затем женщина вернулась в Россию, где более 16 лет скрывалась от правосудия.

Поскольку обвиняемая является гражданкой РФ (в пресс-службе облпрокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что ранее она проживала в Омске), ее уголовное дело было передано из Казахстана российским правоохранительным органам.

Прокуратура Омской области взяла под контроль розыск фигурантки, в итоге ее задержали в Белгородской области и арестовали, сообщило надзорное ведомство.

Задержанной предъявили обвинение по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Кировский районный суд Омска признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет 5 месяцев колонии общего режима.