Спикер Закса Петербурга призвал секретаря Горизбиркома срочно подать в отставку

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Отдельные члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии (СПбИК) должны подать в отставку, заявил спикер городского парламента Вячеслав Макаров журналистам в пятницу.

Персонально он упомянул секретаря Горизбиркома Марину Жданову, за досрочное отстранение которой Закс голосовал на прошлом пленарном заседании, это постановление Жданова позднее успешно оспорила в суде.

"Я поддерживаю своих коллег, которые в один голос подчеркнули, что на месте Ждановой надо было бы срочно подать в отставку. Немедленно подать в отставку. Немедленно. Чем быстрее, тем лучше", - сказал Макаров.

По его мнению, в городе в рамках избирательной кампании принимаются "бестолковые, безумные и несправедливые" решения. В частности, на заседании парламента в пятницу Макаров сообщил, что экс-судью Уставного суда, кандидата от партии "Новые люди" Ольгу Герасину "по беспределу" зарегистрировали на выборах в Закс в округе, где от "Единой России" выдвигается председатель комитета по законодательству Закса Денис Четырбок.

Макаров напомнил, что изначально Герасиной было отказано территориальным избиркомом из-за брака в подписях, но Горизбирком после ее жалобы зарегистрировал экс-судью самостоятельно.

"Они берут и принимают решение, которое не укладывается в рамки. Это что? Это потом будут оспариваться выборы, потом еще что-то будет оспариваться", - считает Макаров.

На его взгляд, в Петербурге никогда не было "протестной повестки", "Единая Россия" всегда была твердой основой всей политической конструкции города, но любое вмешательство в выборы рискует привести к "политической турбулентности" к 2024 году.

Как сообщалось, 18 августа городской парламент проголосовал за постановление о досрочном освобождении от полномочий Ждановой после того, как она и большинство членов Горизбиркома поддержали перепроверку подписей Ольги Герасиной. На следующий день, 19 августа, Горизбирком сначала подтвердил полномочия Ждановой, а затем зарегистрировал Герасину, не перепроверяя ее подписи. В тот же день Жданова подала на Закс в суд. Суд удовлетворил иск и признал постановление парламента незаконным, отменив его. Закс подал частную жалобу на определение суда.