Эксперт Минздрава призвал отказаться от кондиционеров в пользу проветривания

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Чтобы снизить риск распространения COVID-19 в местах массового скопления людей разумно свести к минимуму использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) в пользу естественной вентиляции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

Он объяснил, что сплит-системы вызывают циркуляцию в помещении одного и того же воздуха, сокращая кратность воздухообмена и способствуя накоплению и распространению в нем инфекции.

"Использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19", - отметил Чуланов.