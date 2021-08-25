Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Эксперт Минздрава призвал отказаться от кондиционеров в пользу проветривания

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Чтобы снизить риск распространения COVID-19 в местах массового скопления людей разумно свести к минимуму использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) в пользу естественной вентиляции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

Он объяснил, что сплит-системы вызывают циркуляцию в помещении одного и того же воздуха, сокращая кратность воздухообмена и способствуя накоплению и распространению в нем инфекции.

"Использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19", - отметил Чуланов.

Хроника коронавируса. Август.

21
В Китае впервые с июля не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом внутри границ23 августа. Фестиваль Гай Джатра празднуют в Непале в период пандемии коронавируса COVID-19. Отмечая религиозный праздник непальские индусы просят спасения и мира для членов их семей, которые скончались в прошлом году.20 августа. Безработица и высокие цены на продовольствие приводят к увеличению числа бездомных в Бразилии на фоне пандемии коронавируса.19 августа. В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса.18 августа. Отель для прохождения 21-дневного карантина для прибывающих в Гонконг из стран "повышенного риска".17 августа. Камни с именами умерших от коронавируса, разложенные на стихийном мемориале у здания правительства Буэнос-Айреса.16 августа. На Филиппинах зарегистрирован первый случай лямбда-варианта коронавируса.13 августа. Похоронные бригады работают круглосуточно во многих районах Индонезии, не только помогая хоронить, но и знакомя общественность с новыми правилами погребения умерших от заражения COVID-19.12 августа. Изоляция австралийского Мельбурна будет продлена на неделю после того, как штат Виктория зафиксировал 20 новых случаев заражения COVID-19.11 августа. В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca.9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
В Китае впервые с июля не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом внутри границ
Хроника 09 января 2020 года – 25 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Владимир Чуланов коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

В России выявили 19,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 19,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Более 50 пожарных спаслись из огненного кольца в Мордовском заповеднике

Суд в Москве запретил видеоролики "зацеперов" на YouTube

Хакасия заявила о нехватке мощностей РЖД по вывозу угля на восток

ФСБ задержала 31 члена террористической организации в 4 регионах РФ

Forbes сообщил о росте состояния основательницы Wildberries на 1200% за год

Адвокат раскрыл фабулу дела обвиняемого в госизмене физика Голубкина

Программу льготной семейной ипотеки продлили до конца 2023 года

Программу льготной семейной ипотеки продлили до конца 2023 года

"Рособоронэкспорт" продал за рубеж подводные лодки с ракетами "Калибр"

На Камчатке по социальным ценам продали свыше 12 тонн красной икры

На Камчатке по социальным ценам продали свыше 12 тонн красной икры
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');