В Петербурге ищут подозреваемого в налетах на две аптеки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге разыскивают подозреваемого в попытке ограбить две аптеки в Выборгском районе, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, вечером 24 августа мужчина в черной маске ворвался в аптеку в Парголове и, угрожая аптекарю предметом, похожим на нож, похитил 2100 рублей выручки и скрылся.

Несколько минут спустя похожее нападение было совершено на аптеку неподалеку. Там провизор отказался отдать деньги, и налетчик просто убежал.

По фактам возбуждены уголовные дела о разбое (ч. 2 ст. 162 УК). Полицейские предполагают, что оба преступления совершил один человек.