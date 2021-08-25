Крупный арсенал оружия времен ВОВ обнаружили в Калининграде

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Полиция в Калининграде выявила крупный арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщила журналистам руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

"Схрон с оружием сотрудники полиции обнаружили в гаражном боксе, точнее, в потайном его помещении, вход в которое был заставлен тяжелыми стеллажами с инструментами. Там хранились 6 винтовок, 5 пистолетов, револьвер, противопехотные мины, выстрелы от немецких противотанковых гранатометов, 3 кг пороха, более 2 тыс. винтовочных и пистолетных патронов, различные составные части от огнестрельного оружия, в том числе, от пулеметов, а также слесарные станки и металлоискатели", - рассказала Поставничая.

Следователями полиции возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).