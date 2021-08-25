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Крупный арсенал оружия времен ВОВ обнаружили в Калининграде

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Полиция в Калининграде выявила крупный арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщила журналистам руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

"Схрон с оружием сотрудники полиции обнаружили в гаражном боксе, точнее, в потайном его помещении, вход в которое был заставлен тяжелыми стеллажами с инструментами. Там хранились 6 винтовок, 5 пистолетов, револьвер, противопехотные мины, выстрелы от немецких противотанковых гранатометов, 3 кг пороха, более 2 тыс. винтовочных и пистолетных патронов, различные составные части от огнестрельного оружия, в том числе, от пулеметов, а также слесарные станки и металлоискатели", - рассказала Поставничая.

Следователями полиции возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Калининград МВД Светлана Поставничая ВОВ

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