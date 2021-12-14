Попасть на Соловки можно будет только по QR-кодам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти Архангельской области разрешили въезд на территорию Соловецкого архипелага только при наличии "антиковидных" документов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточнения в указе подписал губернатор области Александр Цыбульский.

Чтобы попасть на территорию посёлка, необходимо предъявить QR-код или бумажный сертификат о вакцинации, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста (действующим 72 часа) или перенесении заболевания в течение последних шести месяцев либо медотвод.

Также теперь исключена возможность въехать на Соловки с положительным результатом теста на антитела IgG (справка выдана не ранее, чем за два месяца до дня прибытия на территорию) и с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены (справка выдана не ранее, чем за три календарных дня до дня прибытия).