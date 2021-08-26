"Казаньоргсинтез" запустил установку этилена после нештатной остановки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Казаньоргсинтез", один из крупнейших производителей полиэтилена и полиэтиленовых труб в России, сообщил, что вернул к штатному режиму работы установку "Этилен-100" после внеплановой остановки компрессора днем 25 августа.

"Поздно вечером 25 августа штатная работа установки восстановлена. Инцидент никак не скажется на поставках продукции покупателям. Все обязательства ПАО "Казаньоргсинтез" выполнит в срок и в полном объеме", - сказал "Интерфаксу" представитель компании.

Один из компрессоров установки на заводе этилена неожиданно остановился в среду в 11:05.

Завод этилена является первым в технологической цепочке "Казаньоргсинтеза", он состоит из четырех очередей по производству этилена.

"Казаньоргсинтез" (входит в группу "ТАИФ") выпускает более 170 видов химической продукции.