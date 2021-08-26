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ВДВ на учениях десантируют из 17 самолетов мобильный госпиталь

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Воздушно-десантные войска (ВДВ) России проведут 27 августа экспериментальное учение с выброской на парашютах из самолетов мобильного госпиталя с оборудованием.

"Впервые в мировой практике будет десантирован парашютным способом из тяжелых военно-транспортных самолетов военный госпиталь воздушно-десантного соединения в полном составе", - сообщил департамент информации Минобороны РФ в четверг.

Военные сообщили, что мобильный госпиталь Ивановской дивизии ВДВ будет десантирован вместе с техникой, запасами материальных средств, медицинской аппаратурой и инженерным оборудованием.

Это учение пройдет по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу в Ивановской и Костромской областях, говорится в сообщении.

Из 17 самолетов Ил-76МД будет десантировано парашютным способом около 160 человек медицинского персонала аэромобильного госпиталя из числа военнослужащих-контрактников, 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники, а также 25 платформ с ударочувствительным медицинским и инженерным оборудованием, сказали в Минобороны.

После десантирования и сбора конструкций на месте приземления в поле "в полном объеме будут развернуты помещения пневмокаркасных палаток основных функциональных подразделений аэромобильного госпиталя и организован прием пациентов", говорится в сообщении.

ВДВ Минобороны РФ Сергей Шойгу Ивановская область Костромская область

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