АКРА оценило влияние анонсированных Путиным выплат на инфляцию и ВВП

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Новые разовые выплаты окажут влияние как на инфляцию в России в размере до 0,2 п.п., так и на рост ВВП РФ в интервале от нуля до 0,25 п.п., считают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

В агентстве напоминают, что 21-24 августа президентом РФ были анонсированы новые разовые социальные выплаты государства: по 10 тыс. руб. пенсионерам, включая работающих и военных; по 15 тыс. руб. военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов. Срок этих выплат, согласно указам президента, сентябрь.

АКРА оценивает расходы, необходимые для реализации указа, в 450-500 млрд руб. По данным агентства, более 90% из этой суммы придется на выплаты пенсионерам. Как отмечается, оценка АКРА совпадает с последними оценками Минфина России.

В обзоре отмечено, что выплаты приведут к дополнительному по сравнению со сценарием без выплат росту ВВП на 0-0,25 п. п., однако этот эффект будет распределен между 2021 и 2022 годами.

"Существенная часть прироста располагаемых доходов обеспечит рост спроса на товары и услуги со стороны домохозяйств. Это приведет к увеличению потребления и повышению цен на рынках со слабоэластичным предложением. Подчеркнем, что с учетом не до конца восстановившегося рынка услуг и не полностью занятых мощностей в обработке влияние на цены, вероятно, будет заметно меньше, чем в нормальных экономических условиях", - комментируют в АКРА влияние соцвыплат на динамику цен.

"По оценкам АКРА, данный эффект (влияние на инфляцию - ИФ) ограничен сверху величиной в 0,2 п. п. Сам по себе дополнительный рост цен в таком размере не может привести к сколько-нибудь заметному ужесточению Банком России своей процентной политики", - считают аналитики агентства.