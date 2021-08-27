Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Огонь охватил 780 квадратных метров, в здании рухнула кровля

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге погибли два человека, в здании рухнула кровля, сообщили "Интерфаксу" в городских службах.

"Во время пожара в пятиэтажке на улице Мичурина рухнула кровля. Погибли два человека. Остальных вывели", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" подтвердили факт пожара.

"Происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома на площади 780 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семь детей. К сожалению, есть погибшие", - сказали в пресс-службе.

Пожару присвоен второй номер сложности.

Екатеринбург МЧС РФ

Новости

Что произошло за день: четверг, 26 августа

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"
Пандемия коронавируса

В Минздраве допустили повышенную летальность от "дельта"-штамма COVID

В Минздраве допустили повышенную летальность от "дельта"-штамма COVID

В Минтруда назвали сроки выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам

Google заплатил штраф в 3,5 млн руб. за запрещенный контент в поиске

Google заплатил штраф в 3,5 млн руб. за запрещенный контент в поиске

Житель Тюмени признался в убийстве восьмилетней девочки

Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

Twitter и Facebook оштрафованы на 32 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в РФ

Twitter и Facebook оштрафованы на 32 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в РФ

Песков напомнил о возможности избавиться от статуса иноагента

Песков напомнил о возможности избавиться от статуса иноагента

В Подмосковье смягчили ограничения на проведение массовых мероприятий

В Подмосковье смягчили ограничения на проведение массовых мероприятий
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');