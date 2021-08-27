Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Огонь охватил 780 квадратных метров, в здании рухнула кровля

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге погибли два человека, в здании рухнула кровля, сообщили "Интерфаксу" в городских службах.

"Во время пожара в пятиэтажке на улице Мичурина рухнула кровля. Погибли два человека. Остальных вывели", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" подтвердили факт пожара.

"Происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома на площади 780 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семь детей. К сожалению, есть погибшие", - сказали в пресс-службе.

Пожару присвоен второй номер сложности.