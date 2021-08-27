Названы возможные причины крупного пожара в екатеринбургской пятиэтажке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем рассматриваются среди причин пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге, сообщили "Интерфаксу" в городских службах.

"Рассматриваются различные версии случившегося. Однако среди основных - короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности жильцами", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, будет проверена версия о возможном нахождении посторонних лиц на чердаке.

"Дверь на чердак не запиралась. Могли быть посторонние, бездомные, неосторожно обращаться с огнем", - сказал он.

Крупный пожар в пятиэтажке на улице Мичурина в Екатеринбурге произошел в ночь на пятницу. В результате погибли два человека, в здании обрушилась кровля.

В службе скорой помощи "Интерфаксу" уточнили, что на пожаре погибла семья из двух человек. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Еще одну женщину удалось вывести из горящей квартиры живой.

Всего из здания эвакуировано 65 человек, в том числе семь детей. Никому из них медпомощь не потребовалась.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что 02:52 по московскому времени пожар был локализован на 780 кв. м. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций.

Следственное управление СКР по Свердловской области сообщило о начале проверки по факту пожара. Пресс-служба регионального ГУ МВД России добавила, что полицейские вместе со следователями и спасателями выясняют место очага и причину возгорания, а также устанавливают личности погибших.