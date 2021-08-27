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В Татарстане сухая трава загорелась вдоль ж/д путей на протяжении 15-20 км

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сухая трава загорелась в районе железнодорожных путей в Лениногорском и Альметьевском районах Татарстана, угрозы населенным пунктам нет.

Информация об этом поступила в 13:33 в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, сухая трава горит на протяжении 15-20 км вдоль железнодорожных путей по адресу: Лениногорский район, железнодорожная станция Письмянка. В данный момент вдоль путей с двух сторон производится опашка тракторами. В 14:40 со станции Бугульма выехал пожарный поезд.

Также в пресс-службе сообщили о возгорании сухой травы вдоль железной дороги вблизи населенного пункта Суркино Альметьевского района Татарстана. "Происходит горение участками вдоль ж/д путей в сторону Лениногорска на предварительной площади 800 кв.м.", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что угрозы населенным пунктам и лесным массивам пока нет.

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