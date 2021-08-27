Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" находится в коме

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Один из создателей рок-группы "Смысловые галлюцинации", 48-летний Владимир Бурдин, находится в больнице в коме, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".

"Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", - отмечается в сообщении.

В комментариях брат музыканта пишет, что он находится в крайне тяжелом состоянии.

Владимир Бурдин - поэт, музыкант. Родился 13 марта 1973 года. Живет в Екатеринбурге.