Женщина в Ивановской области напала на священника по приказу "голосов"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В городе Тейково полиция выясняет обстоятельства нападения на священника во время службы в Свято-Никольском соборе, сообщили "Интерфаксу" в УМВД Ивановской области. Подозреваемая задержана и ведет себя неадекватно.

"Женщина сидела на ступеньках храма. Потом зашла внутрь и набросилась на священнослужителя. У него незначительная резаная рана кисти и ссадина на шее", - сказал представитель полиции.

Задержанная объяснила, что слышала голоса, которые якобы приказали ей напасть на священника, добавил он.