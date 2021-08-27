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Сотрудника ДПС на Кубани заподозрили в похищении человека

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Краснодаре на территории гаражного кооператива обнаружили четырех неизвестных, один из которых заявил, что его похитили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Краснодаре оперативниками регионального Главка задержаны подозреваемые в похищении человека. 26 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков полицейские в одном из гаражей обнаружили четверых неизвестных. Один из них, 20-летний местный житель, находился в наручниках и сообщил полицейским, что накануне был похищен неизвестными, находившимися в этом же гараже. Все четверо были доставлены в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре гаража были обнаружены и изъяты 120 таблеток, которые могут содержать наркотические вещества, оружие, боеприпасы и две бейсбольные биты. Изъятое направлено на экспертизу.

В ходе разбирательства было также установлено, что один из задержанных проходит службу в должности старшего инспектора ДПС. Назначено проведение служебной проверки.

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