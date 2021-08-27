Шесть пациентов удалось спасти после пожара в ярославской больнице

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Шесть пациентов коронавирусной реанимации спасены после отключения аппаратов ИВЛ на фоне пожара в больнице в Ярославле, сообщил "Интерфаксу" источник в клинике.

"Шесть человек оперативно были переведены на резервные источники кислорода. Они находились без дыхания короткое время, их удалось спасти. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.

Еще троих человек реанимировать не удалось.

Пресс-служба Росздравнадзора РФ сообщила, что территориальный орган ведомства проведет проверку для выяснения причин пожара, произошедшего в "красной зоне" больницы Ярославля.

По данным источников "Интерфакса", в коронавирусной реанимации ярославской больницы в пятницу вечером произошел пожар. Персоналу удалось быстро потушить огонь, но из-за аварийного отключения электричества от аппаратов ИВЛ три пациента погибли от нехватки кислорода.

В ГУ МЧС РФ по Ярославской области подтвердили факт пожара, но не стали комментировать сообщения о погибших.

Несколько десятков человек были эвакуированы.