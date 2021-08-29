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Рогозин допустил размещение ядерного оружия США в космосе в связи с освоением Марса

Рогозин допустил размещение ядерного оружия США в космосе в связи с освоением Марса
Фото: NASA/Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - США могут разместить ядерное оружие в космосе под предлогом терраформирования Марса, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Ядерное оружие может быть выведено в космос не под предлогом нападения на противника, а под каким-то очень красивым предлогом, как раз, например, терраформирования Марса, или в рамках астероидно-кометной безопасности", - сказал Рогозин в интервью Газета.ru.

При этом он считает возможное размещение ядерного оружия в космосе преступлением.

"Я считаю, что это было бы преступление. Именно поэтому (некоторые меня за это критикуют) я стал возражать господину Илону Маску, когда он предложил терраформирование Марса за счет ядерного оружия", - сообщил глава госкорпорации.

При этом Рогозин заверил, что Россия готова к отражению любого нападения, в том числе из космоса.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Марс США

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